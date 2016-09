Huizen schrijft weer een puntje bij tegen Capelle

CAPELLE AAN DEN IJSSEL - Huizen heeft na de overwinning op FC Rijnvogels nu ook voor het eerst op vreemde bodem een goed resultaat weten neer te zetten.

Op bezoek bij Capelle bleef het bij 0-0, tot tevredenheid van trainer Henk van de Pol. Hij was vooral zeer te spreken over zijn defensie, want voor het eerst werd dus de nul gehouden. Dat lukte eigenlijk ook vrij eenvoudig, want alleen in de ultieme slotfase werd Capelle gevaarlijk. Daarvoor had Huizen met name...