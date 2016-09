Spakenburg heeft geen kind aan Jong FC Twente

SPAKENBURG - Spakenburg boekte een eenvoudige overwinning op Jong FC Twente. Op de Westmaat werd het 5-0 en die uitslag was zeker niet geflatteerd. De tieners van Jong FC Twente hadden nauwelijks wat in te brengen tegen de twintigers van Spakenburg. Grote man werd Danny van den Meiracker. De spits nam drie treffers voor zijn rekening.

Door Redactie Hilversum - 3-9-2016, 20:03 (Update 3-9-2016, 22:22)

Binnen 20 minuten was het duel eigenlijk al gespeeld.

Toen had Danny van den Meiracker Spakenburg al op een 2-0 voorsprong gezet. Spakenburg was op alle fronten sterker dan de bezoekers. Na een half uurtje nam de thuisploeg wat gas terug, anders was de voorsprong nog groter geweest voor rust.

Na de pauze voerden de ‘blauwen’ de druk weer op en liep het eenvoudig uit naar een 5-0 overwinning. ,,Een fantastische overwinning’’, noemde Spakenburg-trainer Hans van de Haar het zelfs.

,,Vijf keer scoren is mooi, dat we de nul achterin hielden vond ik nog mooier. We hadden wel het geluk dat de spelers van Twente 1 een vrij weekeinde hadden. Daardoor waren ze niet op hun sterkst. Wij hebben daar optimaal van geprofiteerd.”