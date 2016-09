’Winning streak’ Vogels van korte duur

HEEMSKERK - Elke club heeft wel eens van die dagen dat de bal er niet in wil. IJsselmeervogels had zaterdagmiddag zo’n wedstrijd in Heemskerk. Thuisploeg Odin’59 ging effectiever met de kansen om en de kampioen van de hoofdklasse gaat nog steeds fier aan kop in de derde divisie.

Door Robert Berkeley - 3-9-2016, 17:17 (Update 3-9-2016, 17:17)

En aan de korte winning streak van Vogels kwam zo alweer snel een eind. De Spakenburgers maakten indruk bij de bekerwinst op Quick Boys en wonnen vorige week keurig van titelkandidaat Rijnsburgse Boys, al was het...