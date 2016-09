Overmars aast op winst in kwarttriatlon van Weesp

ARCHIEFFOTO STUDIO KASTERMANS Stef Overmars tipt Martijn Boot (foto) als favoriet voor de kwarttriatlon van Weesp.

WEESP - Wie de deelnemerslijst bekijkt van de 28ste kwarttriatlon van Weesp kan zich direct een voorstelling maken van de deelnemers die in de top vijf zullen eindigen.

Door Nico Vink - 3-9-2016, 10:31 (Update 3-9-2016, 10:31)

Maar wie morgen gaat winnen in het grachtenstadje aan de Vecht, zal pas morgen zeker zijn, zo’n twee uur nadat de triatleten om 12.05 uur in het water van Smal Weesp zijn gesprongen. Rond 14.00 uur wordt de winnaar verwacht op de Grote Plein bij het raadhuis na het fietsen en hardlopen.

Een van de opmerkelijkste namen op de startlijst is toch wel die van de in topvorm verkerende Stefan Overmars. De Hilversummer draait zijn hand niet om voor een triatlon meer of minder in een maand tijd. „Of je nu traint of je doet aan een wedstrijd mee, dat maakt weinig uit, vind ik. Weesp is voor mij de aanloop naar het NK in Almere, daar moet ik vlammen”, zegt de 29-jarige Overmars, die hoopt op de long distance een plek in de top vijf te halen in Almere.

Overmars heeft dit seizoen al zo veel wedstrijden afgewerkt, dat hij als geen ander weet hoe zijn concurrenten ervoor staan. Overmars, de regionale ’Ben Johnson’ onder de triatleten (vanwege zijn enorme spierenbuidels), werd verleden jaar derde: „Het is nog nooit zo spannend geweest in Weesp als deze keer. Jaren terug kon je de winnaar al van te voren aanwijzen. Nu ligt een groepje deelnemers heel dicht bij elkaar. Martijn Boot was verleden jaar twee minuten langzamer dan ik, maar ik zie hem nu toch als favoriet. Hij is heel wisselvallig, maar kan dus ook toeslaan als je het niet verwacht.”

Overmars weet ook dat Weesper Ricardo Scholten sterker is gaan hardlopen en dat de Weesper tweeling Daan en Tim Jacobs progressie hebben geboekt bij het zwemmen. Frank de Graaf, eveneens uit Weesp, is voor Overmars minder bekend, maar over Machiel Ittmann (Hilversum) weet hij: „Machiel zwemt hard, hij kan op dat onderdeel een voorspong pakken. Maar daarna moet hij dat doorgaans weer prijsgeven. Van de plaatselijke favoriet Barry Dooper verwacht ik dit weekend geen tegenstand, hij heeft de laatste tijd weinig gedaan.” Overmars woont nu in Hilversum, maar is geboren in Weesp. Vandaar dat hij deze triatlon als een echte thuiswedstrijd beschouwt. „Wat zou het mooi zijn als ik zou winnen.”

Bij de dames is de Weespse Deborah Schouten favoriet. Verleden jaar won ze met twee minuten voorsprong op haar plaatsgenote Paula van der Pouw. Het zal opnieuw tussen deze twee dames gaan.