Chinese topatlete blijft weg bij Arena Games

AFP/ADRIAN DENNIS Meerkampster Nadine Broersen in actie bij het verspringen tijdens de Spelen in Rio. Ze zal in Hilversum op twee onderdelen meedoen.

HILVERSUM - Het had zo mooi kunnen zijn. De organisatie van de Klaverblad Arena Games dacht zich dit jaar te kunnen verheugen op de komst van een zilveren-medaillewinnares van de Olympische Spelen in Rio de Janeiro. De Chinese kogelslingeraarster Wenxiu Zhang zegde echter een paar dagen geleden af wegens visumproblemen.

Wenxiu Zhang behoort al lange tijd tot de absolute wereldtop. Niet alleen veroverde ze de zilveren medaille in Brazilië, daarvoor had ze in 2008 bij de Olympische Spelen in Peking al brons...