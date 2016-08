Een ander leven voor tophockeyster Willemijn Bos

ARCHIEFFOTO ANP/KOEN SUYK Willemijn Bos heeft haar shoot-out benut tijdens de olympische halve finale tegen Duitsland.

LAREN - Het is een beetje ondergesneeuwd in de lawine van olympisch nieuws van de afgelopen maand. Maar Willemijn Bos (meer dan honderd interlands) gaat Laren na negen jaar verlaten. De tophockeyster keert terug naar haar oude club Groningen, die net is gepromoveerd naar de hoofdklasse.

30-8-2016, 14:43 (Update 30-8-2016, 15:30)

Bos (28) groeide de voorbije seizoenen uit tot leidster van de Larense verdediging, beschikkende over een strakke pass, een voor haar lange postuur opmerkelijk handige dribbel en een behoorlijke strafcorner. Ze geldt bij Oranje ook als...