Jip Vastenburg breekt met coach Johan Voogd

Foto ANP Jip Vastenburg onderweg tijdens de olympische tien kilometer in Rio.

LOOSDRECHT - Jip Vastenburg neemt na acht jaar afscheid van haar succesvolle trainer Johan Voogd. Ze gaat verder bij Grete Koens, de nationale bondscoach middenlange afstand. Een beslissing die ze niet van de een op de andere dag heeft genomen en die ook niets met haar teleurstellende prestatie in Rio te maken heeft. ,,Voordat we naar de Olympische Spelen gingen, was het besluit al genomen. Om geen rompslomp te krijgen hebben we het pas na de Spelen bekendgemaakt. Ik wilde me volledig concentreren op mijn tien kilometer race.’’