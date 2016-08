Goed gevoel overheerst bij HCAW

ARCHIEFFOTO STUDIO KASTERMANS HCAW eerder dit seizoen in actie tegen Twins.

BUSSUM - HCAW had donderdag met een overwinning in de eerste van drie wedstrijden tegen Twins de vijfde plaats in de hoofdklasse al veiliggesteld. Hierdoor stond er in het weekend niets meer op het spel.

Door Han Monsees - 28-8-2016, 21:20 (Update 28-8-2016, 21:22)

Zaterdagmiddag bedankte HCAW het thuispubliek met een 8-4-overwinning, zondag was de Bussumse ploeg geen spelbreker bij de feestwedstrijd van Twins. De Brabantse ploeg won met 9-0. Door deze nederlaag liet HCAW wel de kans liggen om het seizoen voor het eerst sinds 2005 met een positieve balans...