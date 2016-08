Spakenburg verkeert nog in fase van ’verandering’

FOTO STUDIO KASTERMANS Hans van de Haar

GROESBEEK - De eerste nederlaag van Spakenburg in de tweede divisie is een feit. Op bezoek in Groesbeek gingen de ’blauwen’ met 1-0 ten onder tegen voormalig zondag-topklasser De Treffers.

Door Kasper Leenen - 28-8-2016, 21:02 (Update 28-8-2016, 21:02)

Het begin van het seizoen van de Spakenburgers kan daarmee als wisselvallig worden beschouwd, daar eerder een winst en een gelijkspel werden behaald. „Toch ben ik wel tevreden hoor”, vertelde coach Hans van de Haar. „We verdienden het om te winnen en hadden minstens tien opgelegde kansen. We hebben het verzuimd om...