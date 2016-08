SDO haalt uit bij De Bataven

GENDT - ,,We moeten niet overmoedig worden, maar als we volgende week weer een goed resultaat neerzetten lanceren we onszelf’’, jubelde SDO-trainer Ivar van Dinteren na de ruime zege in Gendt op De Bataven (1-4).

Door Robert Berkeley - 28-8-2016, 19:06 (Update 28-8-2016, 19:06)

Het was in het eerste kwartier een gelijkopgaand duel, tot Mike van ’t Land op schitterende wijze de score opende. Hij kegelde een bal uit de rebound in de kruising en uit- en thuispubliek waren het erover eens dat dit een ’wereldgoal’ was. Veirano Slager maakte er...