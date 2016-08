Strijdlustig IJsselmeervogels pakt eerste overwinning

Foto Studio Kastermans Bryan Burgerhout scoorde de winnende treffer van IJsselmeervogels.

BUNSCHOTEN-SPAKENBURG - Misschien overdreven om te zeggen dat het voor IJsselmeervogels zo vroeg in het seizoen al een wedstrijd betrof waarbij het mes op de keel stond. Maar als er was verloren van Rijnsburgse Boys, was het gat met de Zuid-Hollanders opgelopen tot acht punten. Dat gebeurde niet. De ’rooien’ waren zaterdagmiddag bereid zwaar te investeren in de belangrijke partij en zagen dat beloond met drie punten: 2-1.

Door Gijs Moerman - 28-8-2016, 17:58 (Update 28-8-2016, 17:58)

Tegen Stedoco en ASWH had het elftal van Sandor van der Heide nu niet...