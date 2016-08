Geen leuke loting Huizen in KNVB-beker

HILVERSUM - Huizen heeft zaterdagavond geen geluk gehad bij de loting voor de KNVB-beker. De derde-divisieclub speelt in de eerste ronde van het hoofdtoernooi uit tegen UNA.

Door Redactie Hilversum - 27-8-2016, 22:50 (Update 27-8-2016, 22:50)

UNA, afkomstig uit het Brabantse Veldhoven, is een ploeg die in de tweede divisie speelt. Het is dus geen Ajax of Feyenoord geworden voor de Huizers, maar een moeilijke uitwedstrijd tegen een relatief onbekende en weinig aansprekende tegenstander.

Spakenburg en IJsselmeervogels troffen ook geen grote naam, maar lootten in elk geval wel allebei een thuiswedstrijd. Spakenburg (tweede divisie) gaat het opnemen tegen Fortuna Sittard uit de Jupiler League. Ook IJsselmeervogels ontmoet een bvo uit de Jupiler League, de voormalige amateurkampioen Achilles'29.