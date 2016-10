Nederlandse topclubs praten over nieuwe league

KOPENHAGEN - De Nederlandse topclubs uit de eredivisie zijn in gesprek met topclubs uit de Deense, Zweedse, Noorse, Belgische en Schotse competitie om te praten over de opzet van een mogelijke nieuwe Europese voetbalcompetitie. Dat doen ze naar aanleiding van de aangekondigde veranderingen in de Champions League, waarin de macht van de grote Europese competities en clubs nog groter wordt dan die nu al is.

Deense media kwamen donderdag met het nieuws over de 'Atlantic League' naar buiten. FC Kopenhagen heeft inmiddels aan persbureau Reuters bevestigd dat de gesprekken gaande zijn. ,,Ja, het klopt. Als we nu niets doen, zien we de grootste clubs groter en sterker worden, terwijl het voor ons steeds moeilijker wordt'', aldus bestuurder Anders Horsholt van Kopenhagen. Horsholt gaf verder aan dat het mogelijk is dat de betreffende clubs dan hun eigen nationale competitie verlaten. Ajax, PSV en Feyenoord zijn volgens Deense media de Nederlandse clubs die bij de gesprekken betrokken zijn.

Er zijn vaker plannen geweest voor het oprichten van een nieuwe competitie. Harry van Raaij, oud-voorzitter van PSV, streed lange tijd tevergeefs voor de komst van de BeNeLiga. In maart 2009 pleitte KNVB-voorzitter Michael van Praag voor een onderzoek naar het samenvoegen van de Nederlandse en Belgische voetbalcompetities. Daarna bleef het relatief stil over plannen voor een nieuwe Europese competitie.