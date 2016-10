West Ham is Gökhan Töre lang kwijt

LONDEN - West Ham United kan vermoedelijk pas in december weer beschikken over Gökhan Töre. De Turkse international is vier tot zes weken uitgeschakeld met een dijbeenblessure, zo meldt de Engelse voetbalclub. Töre liep de blessure op tijdens een training van het Turkse elftal afgelopen week.

Door ANP - 13-10-2016, 10:24 (Update 13-10-2016, 10:24)

De blessure van de vleugelaanvaller komt West Ham slecht uit. Aanvallers Andre Ayew en Andy Carroll zijn ook geblesseerd, net als linkerverdediger Arthur Masuaku.

West Ham United eindigde vorig seizoen als zevende in de Premier League. Bij de start van de nieuwe competitie gaat het moeizaam. De Londense club staat na zeven speelronden op de achttiende plek. De enige overwinning behaalde West Ham United in augustus. Zaterdag staat de uitwedstrijd tegen Crystal Palace op het programma.