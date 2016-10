Promes kampt met flinke kneuzing

MOSKOU - Quincy Promes heeft een flinke kneuzing aan zijn linkervoet overgehouden aan de WK-kwalificatiewedstrijd van Oranje tegen Frankrijk afgelopen maandag (0-1). De man van de twee doelpunten vorige week vrijdag tegen Wit-Rusland raakte al na een kwartier geblesseerd.

Door ANP - 12-10-2016, 21:58 (Update 12-10-2016, 21:58)

Onderzoeken in Moskou hebben woensdag aangetoond dat de aanvallende middenvelder een flinke kneuzing heeft, meldde zijn ploeg Spartak Moskou op zijn website. Spartak speelt zaterdag een thuiswedstrijd tegen FK Rostov. ,,We besluiten een dag van tevoren of Quincy fit genoeg is om mee te spelen.''

De 24-jarige oud-speler van onder meer FC Twente en Go Ahead Eagles wist dit seizoen al vijf keer voor zijn club te scoren.