Mutu nieuwe baas Dinamo Boekarest

ANP Mutu nieuwe baas Dinamo Boekarest

BOEKAREST - Voormalig Roemeens stervoetballer Adrian Mutu is teruggekeerd bij Dinamo Boekarest. Niet als speler, maar als algemeen directeur, meldde de achttienvoudig Roemeens kampioen woensdag.

Door ANP - 12-10-2016, 20:40 (Update 12-10-2016, 20:40)

De 37-jarige Mutu speelde maar kort bij Dinamo Boekarest, maar liet wel een onvergetelijke indruk achter. Hij hielp de club in 2000 aan de landstitel en scoorde 22 keer in 33 wedstrijden. Hij voetbalde daarna voor grote clubs als Internazionale, Chelsea, Juventus en Fiorentina en kwam 77 keer uit voor het Roemeense elftal. De aanvaller zat in zijn carrière ook twee keer een schorsing uit wegens doping.

Dinamo Boekarest bereikte voor de eeuwwisseling twee keer de halve finales van een Europees bekertoernooi, maar is de laatste jaren ver afgegleden. De laatste landstitel dateert alweer van 2007. ,,We vertrouwen erop dat Mutu's ervaring in het internationale voetbal onze club beter zal maken'', aldus grootaandeelhouder Ionut Negoita.