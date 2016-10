Feyenoord: minder fans mee naar ManUnited

ROTTERDAM - Slechts 3100 fans van Feyenoord zijn op 24 november welkom in stadion Old Trafford voor de ontmoeting met Manchester United in de Europa League. Meer kaarten heeft de Rotterdamse club niet beschikbaar. De club uitte woensdag op de website zijn teleurstelling over dat geringe aantal.

Door ANP - 12-10-2016, 19:36 (Update 12-10-2016, 19:36)

Feyenoord voerde deze week overleg in Manchester over het aantal toegangskaarten. Manchester United heeft met toestemming van de UEFA uit veiligheidsoverwegingen minder kaarten beschikbaar gesteld voor de supporters van de Rotterdamse club.

Feyenoord hoopte, samen met vertegenwoordigers van de Rotterdamse politie en de gemeente Rotterdam, Manchester over te halen meer kaarten beschikbaar te stellen, maar de Engelse club wil niet meewerken.

De club was niet blij met de uitkomst van het overleg: ,,Bekend is immers dat duizenden supporters reeds reizen en hotels hebben gereserveerd en betaald. Feyenoord had de loyaliteit van haar supporters graag willen belonen met een groter aantal kaarten voor deze wedstrijd. Nu moeten veel mensen teleurgesteld worden'', aldus valt te lezen op de website.