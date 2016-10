Voetbalvrouwen oefenen tegen België

ANP Voetbalvrouwen oefenen tegen België

LEUVEN - De Nederlandse voetbalsters spelen op 24 november een oefeninterland in Leuven tegen België. Het Belgische vrouwenelftal plaatste zich onlangs voor het eerst voor een Europees kampioenschap. Vijf dagen later, op 29 november, treft Oranje in Tilburg de Engelse vrouwen, maakte de KNVB woensdag bekend.

Door ANP - 12-10-2016, 17:46 (Update 12-10-2016, 17:46)

In de aanloop naar het EK van volgend jaar in eigen land spelen de Nederlandse voetbalsters louter vriendschappelijke wedstrijden. De ploeg van bondscoach Arjan van der Laan neemt het volgende week donderdag in Edinburgh op tegen Schotland, dat zich kort geleden kwalificeerde voor het toernooi. Vijf dagen later, op 25 oktober, gaat Oranje in Aalen de strijd aan met olympisch kampioen Duitsland.