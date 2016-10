Fransen mogen uitwijken vanwege aanslagen

PARIJS - De Franse voetbalbond heeft woensdag officieel toestemming gekregen om de komende WK-kwalificatiewedstrijd tegen Zweden niet op zondag 13 november te hoeven spelen. Het duel is naar voren gehaald en staat nu voor vrijdag 11 november op het programma.

Door ANP - 12-10-2016, 14:00 (Update 12-10-2016, 14:00)

Frankrijk had een verzoek bij de UEFA, de FIFA en Zweden ingediend, omdat het 13 november een jaar geleden is dat er op meerdere plekken in Parijs aanslagen werden gepleegd. Daarbij vielen 130 doden. De UEFA liet woensdag weten dat akkoord is gegeven voor de nieuwe speeldatum.

De andere twee duels in groep A blijven wel staan op zondag 13 november. Het Nederlands elftal gaat dan op bezoek bij Luxemburg en Bulgarije ontvangt Wit-Rusland.