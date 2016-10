Hart ligt in puin

ANP Hart ligt in puin

LJUBLJANA - Joe Hart kreeg na de 0-0 van Engeland tegen Slovenië in de WK-kwalificatie alle lof. De doelman voorkwam in Ljubljana een nederlaag van zijn ploeg door talrijke spectaculaire reddingen. ,,Het was zeker een van mijn beste wedstrijden. Ik moest vaak ingrijpen doordat er veel fouten in het veld werden gemaakt. Mijn lichaam ligt wel in puin, ik zal morgen wel strompelen'', zei Hart, die bij een van zijn zweefduiken hardhandig met de paal in aanraking kwam.

Door ANP - 12-10-2016, 1:06 (Update 12-10-2016, 1:06)

Bondscoach Gareth Southgate dankte zijn keeper omstandig. ,,Joe heeft een punt voor ons gered. Hij was op zijn best, briljant zelfs'', aldus Southgate. Hart is eigendom van Manchester City, maar coach Pep Guardiola gunde hem geen plek onder de lat bij de Engelse club. Hij keept om die reden op huurbasis bij het Italiaanse Torino.