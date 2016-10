Roda JC maandenlang zonder Church

KERKRADE - Roda JC moet het maandenlang zonder Simon Church doen. De Welshman viel eind september uit in het duel met Feyenoord. Hij kampt met een heupblessure. Onderzoeken hebben dinsdag uitgewezen dat een operatie onvermijdelijk is, meldde de eredivisionist op zijn website. Church is naar verwachting minimaal drie maanden uitgeschakeld.

Door ANP - 11-10-2016, 16:36 (Update 11-10-2016, 16:36)

Roda JC is dit seizoen nog de enige ploeg in de eredivisie zonder overwinning. De Limburgers zijn aanvallend machteloos. Al zes wedstrijden op rij scoorde de ploeg niet.