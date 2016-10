Opluchting voor Karsdorp: geen schouderschade

ANP Opluchting voor Karsdorp: geen schouderschade

ROTTERDAM - Rick Karsdorp heeft geen schade aan zijn schouder opgelopen tijdens de verloren WK-kwalificatiewedstrijd van Oranje tegen Frankrijk (0-1). Onderzoek in een Rotterdams ziekenhuis wees dinsdag uit dat de vrees voor een schouderbreuk ongegrond is, liet een woordvoerder van Feyenoord weten. Dat betekent dat Karsdorp zondag tegen NEC gewoon kan meedoen bij de koploper van de eredivisie.

Door ANP - 11-10-2016, 12:49 (Update 11-10-2016, 12:49)

De 21-jarige verdediger vreesde zelf wel dat hij een breukje in zijn schouder had. Karsdorp landde daar in de eerste helft hard op, nadat hij bij een luchtduel een arm van Laurent Koscielny in zijn gezicht had gekregen. Bondscoach Danny Blind liet Joël Veltman warmlopen, maar de Feyenoorder wilde in zijn tweede interland van geen opgeven weten en speelde de wedstrijd uit.

,,De pijn werd erger, maar ik heb zware pijnstillers genomen. Na de wedstrijd kreeg ik mijn arm niet meer omhoog", zei Karsdorp.