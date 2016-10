Karsdorp vreest schouderbreuk

AMSTERDAM - Rick Karsdorp vreest dat hij een breukje in een schouder heeft opgelopen tijdens de interland tussen het Nederlands elftal en Frankrijk (0-1). ,,Ik laat dinsdag een foto maken en dan weet ik het zeker", zei de rechtsback van Feyenoord.

Door ANP - 11-10-2016, 1:22 (Update 11-10-2016, 1:22)

Karsdorp liep zijn blessure al in de eerste helft op toen hij een arm van Laurent Koscielny in zijn gezicht kreeg en vervolgens hard op zijn schouder terecht kwam. Bondscoach Danny Blind liet Joël Veltman al warmlopen, maar de tweevoudig international wilde van geen opgeven weten. ,,De pijn werd erger, maar ik heb zware pijnstillers genomen. Na de wedstrijd kreeg ik mijn arm niet meer omhoog."

Feyenoord hervat zondag de competitie met een uitwedstrijd tegen NEC. De koploper van de eredivisie stuit volgende week donderdag op Zorja Loehansk in de Europa League. Op zondag 23 oktober is Ajax te gast in De Kuip.