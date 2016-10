Janssen: weer een fout van een scheidsrechter

AMSTERDAM - Vincent Janssen had maandag na de nederlaag van Oranje tegen Frankrijk (0-1) weinig goede woorden over voor scheidsrechter Damir Skomina. De ervaren Sloveense arbiter zag niet dat Laurent Koscielny de bal met een hand beroerde na een schot van de spits van Oranje.

Door ANP - 10-10-2016, 23:28 (Update 10-10-2016, 23:28)

,,Honderd procent penalty", mopperde Janssen na afloop. ,,Maar we krijgen de strafschop gewoon niet. Dat is extra balen als je weet dat er in het eerste duel met Zweden een glasheldere treffer van Bas Dost werd afgekeurd. En vrijdag tegen Wit-Rusland was het misschien niet zo belangrijk. Maar Virgil van Dijk stond ook geen buitenspel toen hij scoorde. Drie wedstrijden en drie fouten van de scheidsrechter."

,,We hebben gevochten als team", vervolgde Janssen. ,,Daar begint het mee. Daar kunnen we mee verder. Jammer dat die bal van Depay er vlak voor tijd niet in ging. We hadden wel een doelpunt verdiend dacht ik zo. Volgens mij zijn we op de goede weg, al overheerst nu de teleurstelling."