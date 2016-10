Strootman: we misten finesse voor gelijkmaker

ANP Strootman: we misten finesse voor gelijkmaker

AMSTERDAM - Oranje miste maandagavond de scherpte en de finesse om het Frankrijk echt lastig te maken. Dat was het gevoel van aanvoerder Kevin Strootman na de 0-1 nederlaag van Oranje in de Amsterdam ArenA tegen de Fransen. ,,We hebben volgens mij weinig weggegeven, maar een afstandsschot gaat erin. Vervolgens misten we de scherpte en finesse in de voorhoede om echt gevaarlijk te worden. Het komt er net niet goed uit", keek hij terug bij de NOS.

Door ANP - 10-10-2016, 23:26 (Update 10-10-2016, 23:26)

Strootman wilde het doelpunt uit een schot van Paul Pogba geen fout van doelman Maarten Stekelenburg noemen. ,,Het was een hele lastige bal die op het einde naar buiten afwijkt en ik stond in de lijn van het schot. Je kan ook zeggen dat wij hem daar niet moeten laten schieten, maar dat is lastig bij een speler met zo'n kwaliteiten", zei de speler van AS Roma.