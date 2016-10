Fins international in winter naar Sparta

ANP Fins international in winter naar Sparta

ROTTERDAM - Sparta vult de selectie in de winterstop aan met Janne Saksela. De 23-jarige international van Finland komt over van Rovaniemen Palloseura, een club uit de hoogste divisie van Finland. Saksela ondertekent een contract tot medio 2019 bij de Rotterdamse eredivisionist.

Door ANP - 10-10-2016, 17:18 (Update 10-10-2016, 17:18)

,,Janne kan op de rechterkant op alle posities uit de voeten. Tijdens onze gesprekken met hem is gebleken dat hij ambitieus, hardwerkend en leergierig is. Hij wil zich graag ontwikkelen en kan na Sparta nog een volgende stap maken in zijn loopbaan'', zegt Sparta-trainer Alex Pastoor.

Saksela traint vanaf december mee bij Sparta en is vanaf januari inzetbaar. Zondag deed Saksela nog de gehele WK-kwalificatiewedstrijd van Finland tegen Kroatië mee. Finland verloor met 0-1.