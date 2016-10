Geopereerde Milik moet maanden revalideren

NAPELS - Arek Milik heeft maandag een operatie ondergaan aan zijn gehavende linkerknie. De Poolse spits van Napoli scheurde zaterdag de voorste kruisband van de knie af tijdens de gewonnen WK-kwalificatiewedstrijd tegen Denemarken (3-2). Milik heeft naar verwachting een half jaar nodig om te herstellen.

10-10-2016

Napoli betaalde afgelopen zomer liefst 32 miljoen euro om Milik over te nemen van Ajax. De Poolse international maakte direct indruk in Napels met flink wat doelpunten. Milik was al vier keer trefzeker in de Serie A en maakte drie doelpunten in de Champions League. Zaterdag sloeg het noodlot echter voor hem toe in Warschau.

Milik (22) werd maandag geopereerd, in het bijzijn van de teamarts van Napoli. Volgens zijn club verliep de operatie naar wens en begint Milik direct aan zijn revalidatie.