Spanjaard Clemente weg als bondscoach Libië

TRIPOLI - Javier Clemente is niet langer bondscoach van de voetballers van Libië. De 66-jarige Spanjaard kreeg maandag te horen dat hij moet vertrekken. Aanleiding is de nederlaag van 4-0 tegen de Democratische Republiek Congo in de WK-kwalificatie van zaterdag.

Door ANP - 10-10-2016, 11:34 (Update 10-10-2016, 11:34)

Clemente was ruim drie jaar bondscoach van Libië. In februari 2014 bezorgde hij het Afrikaanse land de titel in het Afrikaanse landenkampioenschap (African Nations Championship). Naast Congo zijn Tunesië en Guinee de andere tegenstanders van Libië in de strijd om een ticket voor het WK van 2018. Alleen de groepswinnaar kwalificeert zich.

Eerder was Clemente bondscoach van Spanje, Servië en Kameroen. In clubverband trainde hij onder meer Athletic Bilbao, Atlético Madrid, Sporting Gijon en Olympique Marseille.