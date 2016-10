Knieblessure velt Sergio Ramos

ANP Knieblessure velt Sergio Ramos

SHKODËR - De ziekenboeg van Real Madrid groeit gestaag. Trainer Zinedine Zidane zag zondag op televisie hoe zijn aanvoerder Sergio Ramos geblesseerd raakte tijdens de WK-kwalificatiewedstrijd van Spanje bij Albanië (0-2). De verdediger moest zich tien minuten voor tijd laten vervangen met pijn aan de knie, nadat hij ongelukkig was terechtgekomen na een luchtduel.

Door ANP - 10-10-2016, 8:57 (Update 10-10-2016, 8:57)

,,Het lijkt een verrekking, hopelijk is dat alles'', zei bondscoach Julen Lopetegui. ,,Sergio is een heel belangrijke speler voor ons en voor zijn club.'' Ramos wordt maandag bij terugkeer in Madrid nader onderzocht door de medische staf van zijn club. Spaanse media rekenen erop dat de verdediger een maand is uitgeschakeld.

Zidane mist ook al de geblesseerde middenvelders Luka Modric (operatie aan knie), Casemiro (gebroken kuitbeen) en James Rodriguez (spierblessure). Linksback Marcelo is vermoedelijk wel weer snel inzetbaar na een kuitblessure.