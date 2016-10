IJsland blijft ongeslagen in WK-kwalificatie

REYKJAVIK - IJsland heeft Turkije zondagavond de volgende klap bezorgd in de kwalificatiestrijd voor het wereldkampioenschap voetbal. In Reykjavik werden de Turken verslagen met 2-0.

Door ANP - 9-10-2016, 22:50 (Update 9-10-2016, 22:50)

Met enig geluk kwam de ploeg van Heimir Hallgrímsson in de slotfase van de eerste helft op voorsprong. Een schot van Elmar Bjarnason werd via het hoofd van Ömer Toprak van richting veranderd waardoor de Turkse doelman Volkan Babacan op het verkeerde been stond en de tegentreffer niet kon voorkomen. Twee minuten later werd de score op fraaie wijze verdubbeld door Alfred Finnbogason. De oud-speler van sc Heerenveen pikte een voorzet uit de lucht en klopte Babacan met zijn schot voor de tweede keer.

IJsland gaat door de zege samen met Kroatië aan de leiding in groep I. Beide ploegen zijn nog ongeslagen en hebben zeven punten verzameld. Turkije wacht nog altijd op de eerste overwinning in de kwalificatiereeks en staat er met twee punten uit drie duels slecht voor.