Narsingh valt af, Toornstra opgeroepen

ZEIST - Luciano Narsingh is zondag afgehaakt bij het Nederlands elftal. De vleugelaanvaller van PSV heeft last van een bovenbeenblessure en kan daarom maandagavond niet meedoen in de WK-kwalificatiewedstrijd van Oranje tegen Frankrijk in de ArenA. Bondscoach Danny Blind heeft Feyenoorder Jens Toornstra opgeroepen en aan zijn selectie toegevoegd, liet de KNVB weten.

Door ANP - 9-10-2016, 20:22 (Update 9-10-2016, 20:22)

Narsingh had tijdens de gewonnen wedstrijd tegen Wit-Rusland vrijdagavond (4-1) een reserverol en kwam niet in actie. Toornstra heeft tot dusver twee interlands op zijn naam staan.

Eerder waren Wesley Sneijder en Jasper Cillessen al afgehaakt voor het duel met Frankrijk wegens blessures. Met de komst van Toornstra bestaat de selectie maandag uit 23 spelers.