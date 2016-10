Polen winnen door hattrick Lewandowski

ANP Polen winnen door hattrick Lewandowski

WARSCHAU - Aan de hand van Robert Lewandowski heeft Polen zich in de WK-kwalificatie gerevancheerd van de matige start in groep E. In Warschau versloegen de Polen Denemarken met 3-2 dankzij drie treffers van de spits van Bayern München. Polen heeft door de zege na twee wedstrijden vier punten, net als Montenegro en Roemenië.

Door ANP - 8-10-2016, 22:49 (Update 8-10-2016, 22:49)

Polen moest, nadat het tegen Kazachstan een 2-0 voorsprong had weggegeven (2-2), winnen om niet te ver achterop te raken. De Denen, die eerder met 1-0 van Armenië gewonnen hadden, konden weinig tegen de Poolse stormloop uitrichten en keken vlak na rust tegen een 3-0 achterstand aan. De Denen kwamen nog terug tot 3-2, maar konden de gelijkmaker niet meer forceren.

Eerder op de avond had Roemenië uitgehaald bij Armenië (0-5) en had Montenegro met dezelfde cijfers van Kazachstan gewonnen.