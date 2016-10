Vilhena traint met Oranje

AMSTERDAM - Tonny Vilhena is zaterdagmiddag aangesloten bij de training van het Nederlands elftal. De middenvelder van Feyenoord werd eerder op de dag opgeroepen door bondscoach Danny Blind omdat Wesley Sneijder weer last heeft gekregen van een hamstringblessure.

8-10-2016

De 124-voudig international viel vrijdag geblesseerd uit tijdens het duel van Oranje met Wit-Rusland (4-1). Hij heeft het trainingskamp van de nationale ploeg nog niet verlaten en oefende zaterdag met de basisspelers van het duel met Wit-Rusland in de gym.

Vilhena trainde met de wisselspelers van het gewonnen kwalificatieduel op jeugdcomplex De Toekomst van Ajax. Oranje oefent zondag voor het laatst in de aanloop naar de krachtmeting met de Fransen. Dat gebeurt in het stadion van AZ in Alkmaar.