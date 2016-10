Uitfluiten Lukaku doet bondscoach België pijn

BRUSSEL - De Belgische bondscoach Roberto Martinez heeft het opgenomen voor Romelu Lukaku. De spits van Everton en de 'Rode Duivels' werd vrijdag tijdens de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Bosnië-Herzegovina (4-0) uitgefloten door een deel van het publiek in Brussel. ,,Dat deed me pijn'', zei Martinez. ,,De enige remedie voor Romelu is doelpunten maken. Ik hoop dat de fans beseffen dat hij hun steun nodig heeft om te schitteren.''

Door ANP - 8-10-2016, 10:37 (Update 8-10-2016, 10:37)

De Belgische spits miste in de tweede helft een flinke kans, waarna vanaf de tribunes gefluit klonk. Fans van de 'Rode Duivels' floten Lukaku en andere spelers vorige maand ook al uit tijdens de verloren oefeninterland tegen Spanje. ,,De chemie tussen spelers en fans is een belangrijk ingrediënt voor succes'', aldus Martinez. Lukaku nam in de slotfase revanche op zijn criticasters, door de 4-0 binnen te schieten.

De aanvaller werd kort daarna gewisseld, omdat hij last had van zijn heup. Vroeg in de wedstrijd was broertje Jordan Lukaku al uitgevallen met een enkelblessure. De kans is klein dat de verdediger maandag kan meedoen tegen Gibraltar. Martinez rekent wel op de oudste Lukaku.