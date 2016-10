Fransen missen Sagna tegen Oranje

PARIJS - Bacary Sagna mist maandag de uitwedstrijd van Frankrijk tegen het Nederlands elftal. De rechtsback heeft vrijdagavond een hamstringblessure opgelopen in het WK-kwalificatieduel met Bulgarije (4-1).

Door ANP - 8-10-2016, 9:46 (Update 8-10-2016, 9:48)

Sagna moest zich al in de 27e minuut laten vervangen. Djibril Sidibé, spelend bij AS Monaco, kwam voor hem in het veld. Bondscoach Didier Deschamps heeft ook al een vervanger voor Sagna opgeroepen. Sébastien Corchia, verdediger van Lille, meldt zich zaterdag in het trainingskamp van de verliezend EK-finalist.

Nederland en Frankrijk hebben vier punten verzameld uit de eerste twee duels in de WK-kwalificatie. Hetzelfde geldt voor Zweden, dat maandag Bulgarije ontvangt.