ANP Deschamps: naar Nederland om te winnen

PARIJS - De Franse bondscoach Didier Deschamps keek vrijdag, nadat zijn ploeg Bulgarije met 4-1 had verslagen, vol optimisme uit naar de confrontatie met Oranje, maandag in Amsterdam. ,,We gaan naar Nederland met hetzelfde doel als vandaag: dat is winnen'', zei de coach, die de WK-kwalificatie was begonnen met een gelijkspel bij Wit-Rusland, op de Franse tv-zender TF1.

Door ANP - 8-10-2016, 2:05 (Update 8-10-2016, 2:05)

Tegen Bulgarije liep het een stuk beter, mede dankzij een nieuw aanvalskoppel. Kevin Gameiro keerde na vijf jaar terug in de Franse ploeg om een duo te vormen met Antoine Griezmann, zijn ploeggenoot bij Atlético Madrid. ,,Ze zijn complementair en effectief, dat hebben we vanavond kunnen zien. Ik ben blij voor hen en voor het team. Het feit dat ze samen spelen bij Atlético betekent ook dat ze elke dag aan automatismen kunnen werken. Nu doen ze dat ook in het blauw'', aldus Deschamps, die Gameiro twee keer en Griezmann één keer zag scoren.