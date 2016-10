België vlot voorbij Bosnië en Herzegovina

ANP België vlot voorbij Bosnië en Herzegovina

BRUSSEL - België heeft vrijdag ook het tweede duel in de WK-kwalificatie (groep H) gewonnen. De Rode Duivels versloegen in Brussel Bosnië en Herzegovina met 4-0. Eerder had de ploeg van bondscoach Roberto Martinez al gewonnen bij Cyprus.

Door ANP - 8-10-2016, 2:01 (Update 8-10-2016, 2:01)

België kwam in de 26e minuut op voorsprong door een eigen doelpunt van Emir Spahic. Twee minuten na die meevaller was Chelsea-vedette Eden Hazard verantwoordelijk voor de 2-0. Na de pauze zorgden Toby Alderweireld en Romelu Lukaku voor een ruimere marge.

België leidt de groep met zes punten, net zo veel als Griekenland dat vrijdag van Cyprus won.