ANP Blind: Stekelenburg maakt iets betere indruk

ROTTERDAM - Danny Blind heeft de keuze voor Maarten Stekelenburg in plaats van Jeroen Zoet als Oranje-doelman in het WK-kwalificatieduel met Wit-Rusland gemaakt op basis van de laatste weken. ,,In de laatste wedstrijden bij hun club en op basis van de trainingen vond ik Maarten net iets beter'', zei de bondscoach voorafgaand aan de interland in De Kuip bij de NOS.

Door ANP - 7-10-2016, 20:31 (Update 7-10-2016, 20:31)

In de uitwedstrijd tegen Zweden verdedigde Zoet nog het doel van het Nederlands elftal. ,,Jeroen heeft zeker niet gefaald, maar Maarten maakt op dit moment een net iets betere indruk. Het zijn nooit makkelijke beslissingen, maar daar ben je coach voor. Het hoort erbij.''