ANP Oranje met Stekelenburg en Karsdorp

ROTTERDAM - Maarten Stekelenburg heeft na vier jaar weer een basisplaats bij Oranje. De 34-jarige doelman start vrijdagavond om 20.45 uur aan het thuisduel met Wit-Rusland in de WK-kwalificatie.

Door ANP - 7-10-2016, 19:45 (Update 7-10-2016, 19:45)

Stekelenburg krijgt in de Kuip de voorkeur boven Jeroen Zoet en Jasper Cillessen, die geen basisplaats heeft bij FC Barcelona. Hij was tot het najaar van 2012 eerste keus bij Oranje, maar kreeg vervolgens weinig speeltijd bij AS Roma en AS Monaco. Voor trainer Ronald Koeman is hij dit seizoen de eerste keeper van Everton.

Verdediger Rick Karsdorp debuteert in het stadion van Feyenoord voor Oranje.