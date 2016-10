Italiaanse bondscoach zet Pellè uit selectie

ROME - Graziano Pellè is voorlopig uit de Italiaanse voetbalselectie gezet. Hij mist daardoor de komende WK-kwalificatiewedstrijd tegen Macedonië. Bondscoach Gian Piero Ventura is van mening dat de aanvaller zich 'respectloos' gedroeg in de wedstrijd tegen Spanje, die donderdag in een gelijkspel (1-1) eindigde.

7-10-2016

Pellè, oud-speler van onder meer AZ en Feyenoord, was duidelijk geïrriteerd toen hij werd gewisseld en weigerde de bondscoach de hand te geven. Eerder vrijdag bood hij daarvoor zijn excuses aan en zei hij eventuele sancties te accepteren.

,,Helaas heb ik het verpest voor mezelf, en dat niet voor de eerste keer'', zei de 31-jarige aanvaller. ,,Het spijt me heel erg. Mijn gedrag was onacceptabel ten opzichte van de bondscoach en mijn medespelers. Mijn teamgenoten respecteren wel altijd de normen en waarden binnen deze geweldige Italiaanse selectie.''

Geweldige jongen

Doelman én routinier Gianluigi Buffon verwacht dat Pellè binnenkort terugkeert in de selectie. ,,Hij is een geweldige jongen en hij weet dat hij verkeerd zat. Wat ons betreft omarmen we hem straks weer.''

Pellè speelt tegenwoordig bij een club in China.