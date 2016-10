Argentinië verspeelt ook punten bij Peru

LIMA - Zonder de geblesseerde Lionel Messi heeft Argentinië in de kwalificatiereeks voor het wereldkampioenschap voetbal van 2018 weer twee punten laten liggen. In Lima kwam de finalist van het vorige WK niet verder dan 2-2 tegen Peru. Argentinië wist in september ook al niet bij Venezuela te winnen (2-2) en is in de Zuid-Amerikaanse kwalificatiepoule inmiddels afgezakt naar de vijfde plaats.

Verdediger Ramiro Funes Mori bracht Argentinië na een kwartier spelen op voorsprong. Paolo Guerrero zorgde aan het begin van de tweede helft voor de gelijkmaker. Dankzij een treffer van Juventus-aanvaller Gonzalo Higuaín in de 77e minuut leek Argentinië Peru met drie punten te verlaten. Het ging zes minuten voor tijd alsnog mis voor het team van bondscoach Edgardo Bauza. Doelpuntenmaker Funes Mori veroorzaakte een strafschop, die werd benut door Christian Cueva.

Brazilië behaalde onder leiding van de in juni aangestelde trainer Tite de derde zege op rij in de kwalificatie voor het WK. In Natal werd Bolivia met 5-0 verslagen. Neymar bracht de vijfvoudig wereldkampioen in de elfde minuut op voorsprong. Voor rust scoorden ook Philippe Coutinho, Filipe Luís en Gabriel Jesus nog. De vijfde treffer kwam in de tweede helft op naam van Roberto Firmino. Brazilië had de twee voorgaande duels, in september, gewonnen van Ecuador (3-0) en Colombia (2-1).

Halverwege de kwalificatiereeks, na negen gespeelde wedstrijden, staat Brazilië nu op de tweede plaats met achttien punten. Uruguay, dat Venezuela met 3-0 aan de kant zette, is met negentien punten koploper. Edinson Cavani scoorde tweemaal voor Uruguay. Ecuador (3-0 winst op Chili) en Colombia (zege van 1-0 op Paraguay) staan derde en vierde met, net als nummer vijf Argentinië, zestien punten. De nummers een tot en met vier plaatsen zich rechtstreeks voor het WK in Rusland.