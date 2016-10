Jong Oranje kan EK-ticket vergeten

ALKMAAR - Jong Oranje kan deelname aan het EK volgend jaar in Polen vrijwel vergeten. De Nederlandse ploeg kwam donderdag in Alkmaar tegen Jong Turkije niet verder dan 0-0, ondanks legio kansen, vooral in een ijzersterke eerste helft. Door de doelpuntloze remise is Jong Slowakije als poulewinnaar vroegtijdig zeker van kwalificatie voor de Europese titelstrijd.

6-10-2016

Jong Oranje staat nog wel tweede in groep 8 en sluit dinsdag af met de uitwedstrijd tegen Cyprus. De vier beste nummers twee van de negen groepen strijden in een play-off om de laatste twee EK-tickets. Met slechts elf punten uit zeven duels staat Nederland er in dat opzicht slecht voor.

Art Langeler maakte als bondscoach zijn debuut op de bank bij Jong Oranje. De voormalige trainer van PEC Zwolle volgde eind vorige maand Fred Grim op, die als assistent van bondscoach Danny Blind bij het Nederlands elftal aan de slag ging.

Langeler is door de KNVB voorlopig aangesteld voor vier duels. Hij combineert zijn nieuwe werkzaamheden met zijn baan als hoofd opleiding bij PSV.

Ajacieden

Langeler koos voor een basisteam met vijf Ajacieden. Hij kon op het laatste moment geen beroep doen op Yassin Ayoub. De middenvelder van FC Utrecht verliet donderdagmiddag haastig de ploeg, omdat de bevalling van zijn vrouw was begonnen. Bij Jong Turkije hadden Bilal Basacikoglu (Feyenoord), Erol Alkan (FC Dordrecht) en Tolgahan Cicek (De Graafschap) een basisplaats.

Jong Oranje deed zichzelf met een ruststand van 0-0 tekort. De thuisploeg speelde fris en aanvallend, met veel individuele acties op de flanken.

De ploeg van Langeler wist zich echter geen raad met de kansen. Met name Riechedly Bazoer verzuimde de score te openen. Na ruim een half uur schoot de Ajacied via doelman Gökhan Akkan op de paal.

Dominant

Na de pauze was het spel van Jong Oranje heel wat minder dominant. In de 58e minuut moest doelman Mickey van der Hart zijn eerste belangrijke redding verrichten.

Invaller Kenan Karaman miste in de 67e minuut een droomkans. In de slotfase leverde ook het Nederlandse slotoffensief geen treffer op en voorkwam Jerry St. Juste in de doelmond zelfs nog een nederlaag: 0-0.