Oranje moet het zonder Robben doen

KATWIJK - Arjen Robben mist de komende twee thuiswedstrijden van het Nederlands elftal in de WK-kwalificatie tegen Wit-Rusland en Frankrijk. Bondscoach Danny Blind heeft donderdagochtend van zijn aanvoerder gehoord dat hij niet fit is voor beide duels.

Door ANP - 6-10-2016, 13:21 (Update 6-10-2016, 13:27)

,,Hij is niet fit en dat is jammer", zei de bondscoach. ,,We zullen het zonder hem moeten doen. Er is nu duidelijkheid, we weten waar we aan toe zijn. We hebben ook zonder hem nog steeds een heel goede groep."

Robben was zaterdag voor het eerst sinds 5 maart van dit jaar basisspeler bij Bayern München. Hij moest zich in de rust van het duel met 1. FC Köln laten vervangen met een ribblessure. De aanvaller hervatte woensdag voorzichtig de training bij de kampioen van Duitsland.

,,Maar hij voelt zich gewoon nog niet fit'', legde Blind uit. ,,Het zijn niet alleen zijn ribben, hij voelt ook zijn schuine buikspier. We wisten dat het moeilijk werd wat betreft Robben. We hoopten dat we konden profiteren van dat beetje extra kwaliteit dat hij brengt. Helaas is dat nog niet het geval. We zullen het zonder hem moeten doen.''