ANP Oranje traint met fitte selectie

KATWIJK - Het Nederlands elftal is donderdag rond 12.00 uur met een fitte selectie begonnen aan de laatste training voor het duel met Wit-Rusland. Bondscoach Danny Blind en zijn nieuwe assistent Fred Grim staan met 23 spelers op het speelveld van Quick Boys in Katwijk.

Door ANP - 6-10-2016, 12:34 (Update 6-10-2016, 12:34)

Wesley Sneijder en Kevin Strootman zijn ook weer van de partij. Zij sloegen dinsdag de training nog over, maar oefenden woensdag wel volledig mee. Arjen Robben is nog niet bij Oranje gearriveerd. Voor de aanvoerder lijkt het duel van vrijdag met Wit-Rusland in de WK-kwalificatie te vroeg te komen.

Mogelijk vertelt Blind donderdagmiddag op een persconferentie of hij de aanvaller wel speelminuten kan geven tegen Frankrijk. De verliezend finalist van het EK is maandag te gast in de ArenA.

Robben was zaterdag voor het eerst sinds 5 maart van dit jaar weer basisspeler bij Bayern München, maar moest zich in de rust van de wedstrijd tegen 1. FC Köln met een lichte ribblessure laten vervangen. De aanvaller stond woensdag wel weer op het trainingsveld bij de kampioen van Duitsland.