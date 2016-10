Ook Palermo in Chinese handen

ANP Ook Palermo in Chinese handen

PALERMO - Eigenaar Maurizio Zamparini van Palermo staat op het punt om een meerderheid van zijn aandelen te verkopen aan een Chinees staatsfonds dat bereid is 200 miljoen euro te steken in de Italiaanse voetbalclub. ,,Binnen twee maanden willen we een definitieve overeenkomst hebben'', zei de 75-jarige zakenman woensdag op de Italiaanse radio.

Door ANP - 5-10-2016, 22:51 (Update 5-10-2016, 22:51)

Zamparini nam Palermo over in 2002, waarna de club promoveerde naar de Serie A. In zijn tijd als voorzitter werden er 35 trainers versleten. Afgelopen seizoen ontsnapte Palermo aan degradatie en ook dit seizoen staat de ploeg er slecht voor.

In maart werd de club al in de etalage gezet. De Chinese miljoenen zullen vooral worden gebruikt voor een nieuw stadion en trainingscomplex.

Eerder werd bekend dat AC Milan wordt verkocht aan Chinese investeerders.