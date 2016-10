Vrouwen FC Twente verslaan Sparta Praag

ANP Vrouwen FC Twente verslaan Sparta Praag

ENSCHEDE - De voetbalsters van FC Twente hebben woensdagavond een goede overwinning behaald in de Champions League. In de Grolsch Veste werd Sparta Praag met 2-0 verslagen.

Door ANP - 5-10-2016, 20:59 (Update 5-10-2016, 20:59)

De thuisploeg voerde de druk in de tweede helft langzaam op en dat resulteerde na 79 minuten in het openingsdoelpunt. Verdedigster Maruschka Waldus trof na een hoekschop van Siri Worm eerst de lat, maar in de rebound scoorde ze zelf met een halve omhaal. Jill Roord zorgde in de blessuretijd voor de eindstand vanuit een vrije trap.

FC Twente kan volgende week de laatste zestien van het hoofdtoernooi bereiken als de return in Tsjechië op het programma staat. Vorig seizoen strandde FC Twente in de achtste finale tegen FC Barcelona, nadat het een ronde eerder had gestunt tegen Bayern München.