ANP Robben traint vrolijk mee bij Bayern München

MÜNCHEN - Aanvaller Arjen Robben heeft woensdag grote delen van de groepstraining bij Bayern München meegedaan. Op videobeelden op de website van de Duitse kampioen valt te zien dat hij tijdens de oefensessie het goed naar zijn zin heeft en dat zijn lichtvoetige techniek weer volop aanwezig is. ,,Arjen Robben kon weer lachen'', aldus de verslaggever van Bayern München TV. ,,Donderdag en vrijdag zal hij nog wat meer arbeid gaan verrichten.''

Door ANP - 5-10-2016, 19:13 (Update 5-10-2016, 19:13)

Die laatste opmerking doet vermoeden dat Robben zich niet op heel korte termijn in Noordwijk zal melden voor de WK-kwalificatiewedstrijden tegen Wit-Rusland (vrijdag) en Frankrijk (maandag). De 32-jarige aanvoerder van Oranje keerde zaterdag bij Bayern na langdurig blessureleed terug in het basisteam. Hij moest in de rust echter alweer uitvallen met een lichte ribblessure.

Een dag later liet de KNVB weten dat Robben bij zijn Duitse werkgever zou revalideren en dat bondscoach Danny Blind hem alsnog aan zijn selectie zou kunnen toevoegen als het herstel voorspoedig zou verlopen. Dinsdag verklaarde de voetbalbond echter dat Robben nog niet voldoende is hersteld en dat zijn situatie per dag wordt bekeken.