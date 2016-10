Hazard bij Rode Duivels tussen hoop en vrees

BRUSSEL - Middenvelder Thorgan Hazard is in de Belgische voetbalselectie de belangrijkste kandidaat om vrijdag de geblesseerde spelmaker Kevin De Bruyne te vervangen in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Bosnië-Herzegovina. De 23-jarige speler van Borussia Mönchengladbach heeft echter één probleem: hij is nog niet helemaal fit. Hazard hield aan de verloren competitiewedstrijd zondag tegen Schalke 04 (4-0) een lichte knieblessure over. ,,Als ik donderdag niet kan trainen, wordt het moeilijk'', besefte hij.

Door ANP - 5-10-2016, 17:14 (Update 5-10-2016, 17:14)

Hazard kan tegen Bosnië zijn debuut in het basisteam van de Rode Duivels maken. Hij kwam tot dusver pas in één interland in actie. Met zeven doelpunten en drie assists in elf wedstrijden is Hazard bij zijn Duitse club aan een prima serie bezig. Niet alleen zijn eerste basisplaats bij België lonkt, ook kijkt hij uit naar zijn eerste gezamenlijke duel met zijn oudere broer Eden Hazard (Chelsea) in de nationale ploeg.

,,Enkele jaren geleden was dat vooral nog een droom, nu wordt het steeds meer een doel. Het zou de hele familie deugd doen'', mijmerde Thorgan Hazard.