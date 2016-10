Sneijder en Strootman sluiten aan bij Oranje

ROTTERDAM - Wesley Sneijder en Kevin Strootman zijn woensdag aangesloten bij de training van het Nederlands elftal. Beide spelers lijken op tijd fit voor de thuiswedstrijd van vrijdag tegen Wit-Rusland in de WK-kwalificatie.

Door ANP - 5-10-2016, 14:12 (Update 5-10-2016, 14:26)

Sneijder en Strootman misten dinsdag de groepstraining van Oranje in Katwijk. Ze hadden allebei last van een bovenbeenblessure. Sneijder liet zich zondag vervangen tijdens een duel van zijn club Galatasaray met Antalyaspor. Strootman kwam niet helemaal ongeschonden uit de wedstrijd van AS Roma tegen Internazionale.

Oranje oefende woensdag achter gesloten deuren in de Rotterdamse Kuip, waar het duel met Wit-Rusland wordt afgewerkt. Arjen Robben was daar niet bij. De aanvaller bleek dinsdag nog niet voldoende hersteld van een ribblessure. Bondscoach Danny Blind hoopt nog steeds dat hij zijn aanvoerder speelminuten kan geven tegen Wit-Rusland of Frankrijk, dat maandag op bezoek komt in de ArenA.

De KNVB en de medische staf van Bayern München zeggen de situatie van de aanvoerder van Oranje van dag tot dag te bekijken. Robben heeft pas net afgerekend met langdurig blessureleed. Na twee invalbeurten had hij afgelopen zaterdag voor het eerst sinds 5 maart weer een basisplaats bij de kampioen van Duitsland. De aanvaller moest zich in de rust van het duel met 1. FC Köln alweer laten vervangen met een ribblessure.