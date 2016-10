Kickbokser Schilt traint jeugd FC Groningen

GRONINGEN - De jeugdspelers van FC Groningen krijgen dit seizoen training van voormalig wereldkampioen kickboksen Sem Schilt. De eredivisieclub maakte woensdag op de clubsite bekend dat de kickbokser die in Zuidlaren zijn eigen Fight Game Academy heeft, is gevraagd een rol te spelen in de ontwikkeling van de jeugdige voetballers.

Door ANP - 5-10-2016, 11:08 (Update 5-10-2016, 11:08)

Schilt gaat zestien keer kickboks-trainingen verzorgen voor de opleidingsteams van FC Groningen. ,,Motorische scholing, assertiviteit, grensverleggend, fysieke prikkel, doorzetten, aanvallen, verdedigen en omschakelen zijn kwalificaties die van toepassing zijn op de trainingen van Schilt'', laat de club weten. ,,Die zorgen voor een andere manier en beleving van trainen.''

De 2,12 meter lange Schilt behaalde vier K-1-wereldtitels (2005, 2006, 2007 en 2009). In 2012 won hij de Glory Heavyweight Grand Slam, de opvolger van de K-1. In juni 2013 beëindigde Schilt zijn vechtsportcarrière op 39-jarige leeftijd.